FW Dresden: Feuerwehreinsätze auf den Autobahnen A4 und A17

Dresden (ots)

Vermeintlicher LKW-Brand im Tunnel Dölzschen

15. Oktober 2024, 15:57 - 16:50 Uhr

BAB 17 Prag - Dresden

Am Nachmittag des 15. Oktobers wurde die Integrierte Regionalleitstelle Dresden über einen LKW-Brand im Tunnel Dölzschen informiert. Sofort wurden gemäß Einsatzplan insgesamt 80 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes alarmiert und zur Einsatzstelle entsandt. Die ersteintreffenden Kräfte konnten jedoch schnell Entwarnung geben: Es handelte sich nicht um einen Brand, sondern um einen Motorschaden, bei dem Betriebsmittel austraten. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und nahm die ausgelaufenen Flüssigkeiten auf. Alle weiteren alarmierten Einsatzkräfte konnten ihre Anfahrt abbrechen. Der Verkehr kam in beide Richtungen vorübergehend zum Erliegen. Die Einsatzstelle wurde schließlich an die Polizei übergeben, die die Sperrungen nach und nach aufhob.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

15. Oktober 2024, 16:36 - 17:55 Uhr

BAB 4 Dresden - Erfurt

Auf der Rückfahrt von der Einsatzstelle auf der BAB 17 wurden die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der B-Dienst, die Rettungswache Löbtau sowie die Stadtteilfeuerwehr Cossebaude zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 4 alarmiert. Der Notruf ging über ein E-Call-System in der Integrierten Regionalleitstelle ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten ein Mercedes und ein BMW unweit des Autobahndreieckes Dresden-West. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, führte die medizinische Erstversorgung der Patienten durch und nahm auslaufende Betriebsmittel auf. Nach der Übergabe der Verletzten an den Rettungsdienst wurden diese mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

