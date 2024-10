Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen und der Messe FLORIAN

In den vergangenen 72 Stunden wurde der Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 579 Mal alarmiert. Dabei kamen Notärzte in 178 Fällen zum Einsatz. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde im Leitstellenbereich vier Mal angefordert. Zusätzlich wurden 266 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr Dresden rückte zu insgesamt 17 Brandeinsätzen aus. Außerdem verzeichneten die Einsatzkräfte fünf Fehlalarme, die durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden. Besonders der Sonntag stellte die Einsatzkräfte der Freiwilligen- und Berufsfeuerwehr vor zahlreiche Herausforderungen, da der Deutsche Wetterdienst Sturmböen für diesen Tag angekündigt hatte. Ab etwa 8 Uhr zog eine Sturmfront über das Stadtgebiet, die bis zum Abend anhielt. Die starken Böen führten dazu, dass mehrere noch belaubte Bäume umstürzten und zum Teil Fahrzeuge, Gebäude sowie Verkehrswege beschädigten oder blockierten. Bauzäune stürzten um, und zahlreiche Äste fielen von den Bäumen. Die erste Alarmierung erfolgte um 08:07 Uhr auf der Burgdorffstraße, wo ein 30 cm starker Ast auf ein geparktes Auto stürzte. Sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt beseitigten die Gefahr. Nur kurze Zeit später, um 08:21 Uhr, rückten sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau auf das Gelände des Universitätsklinikums aus, wo ein umgestürzter Baum drei Fahrzeuge unter sich begraben hatte. Mithilfe einer Motorkettensäge wurde der Baum entfernt und die PKWs freigelegt. Um 10:32 Uhr fiel in Dresden-Weißig ein Baum in eine Telefonleitung und trennte ein Kabel durch. Die Stadtteilfeuerwehr Weißig fällte den Baum und sicherte die Stelle ab. Insgesamt rückten die Einsatzkräfte im Laufe des Tages zu 25 Einsatzstellen aus. In drei Fällen war ein Eingreifen nicht mehr notwendig, da die Eigentümer die Sturmschäden bereits selbst beseitigt hatten. Erfolgreicher Messeauftritt der Feuerwehr Dresden und Leipzig auf der FLORIAN 2024 Vom 10. bis 12. Oktober 2024 fand die Fachmesse FLORIAN auf dem Dresdner Messegelände statt. Etwa 28.000 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen im Brand- und Katastrophenschutz zu informieren. Die Feuerwehr Dresden, als Gastgeberfeuerwehr, präsentierte gemeinsam mit der Feuerwehr Leipzig ein innovatives und vielseitiges Programm. Erstmals traten beide Feuerwehren gemeinsam an einem Stand auf - ein Konzept, das auf große Begeisterung stieß. Im Fokus des Messeauftritts standen die Ausbildungsberufe des Brandmeisteranwärters und des Notfallsanitäters. Interessierte konnten am Einstellungstest teilnehmen, um ihre Eignung für diese Berufe zu prüfen. Insgesamt absolvierten 320 Personen diesen Test, 20 % mehr als im Vorjahr. Ein besonderes Highlight waren die 1. Dresdner Fire&Rescue-Games, präsentiert von der Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehren im Rettungsdienst (AG FReDi). In diesem spannenden Wettkampf traten Brandmeisteranwärter und Notfallsanitäter-Auszubildende aus Dresden, Leipzig und Chemnitz gegeneinander an. Sie mussten in einem anspruchsvollen Parcours ihre körperliche Fitness, geistige Flexibilität und ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Von der Türöffnung bis zur Rettung eines Unfallfahrzeugs wurden realitätsnahe Szenarien simuliert. An allen drei Messetagen trat zudem ein All-Star-Team aus erfahrenen Einsatzkräften und Auszubildenden der drei Städte an. Diese Mannschaft konnte an allen Tagen den Sieg erringen und den Pokal mit nach Hause nehmen. Wir danken allen Besucherinnen und Besuchern für das große Interesse, die spannenden Gespräche und die vielen Bewerbungen, die direkt auf der Messe eingegangen sind. Der Austausch mit der Öffentlichkeit war ein voller Erfolg, und wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Projekte.

