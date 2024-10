Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Festnahme nach wiederholter unerlaubter Einreise Reise von zwei Männern endet in Haft

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Die versuchte unerlaubte Einreise endete für zwei Männer am Montag (7. Oktober) in der Abschiebehaftanstalt Hof. Da sie ohne gültige Dokumente und wiederholt nach Deutschland einreisen wollten, nahmen Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus die Männer noch an der A6 bei Waidhaus fest und übergaben sie in die Hände der Justiz.

Auf seiner Reise nach Pisa musste ein 44-jähriger Mann aus Bangladesch einen längeren Zwischenstopp an der A6 bei Waidhaus einlegen. Beamte der Bundespolizei kontrollierten den 44-Jährigen bei Grenzkontrollen und bemerkten, dass er keine gültigen Einreisedokumente für Deutschland bei sich hatte. Weitere Recherchen ergaben, dass polnische Behörden ihn bereits vor einer Woche wegen fehlender Dokumente zur Ausreise aufgefordert hatten. Der Bengale wird nun durch die Bundespolizei in sein Heimatland zurückgeschickt. Nach der Vorführung beim zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Weiden lieferten ihn Beamte in die Abschiebehaftanstalt nach Hof ein. Ein weiterer Wiederholungstäter ging den Beamten am Montagabend ins Fahndungsnetz. Ein 34-jähriger Tunesier war auf dem Weg nach Frankreich um dort zu arbeiten. Eine Kontrolle an der A6 bei Waidhaus ergab, dass er die letzten Jahre mehrere Widereinreisesperren aus Frankreich und Deutschland gesammelt hatte und erneut keine gültigen Einreisedokumente vorzeigen konnte. Da ihn bereits französische und tschechische Behörden, sowie die Bundespolizei bei der wiederholten unerlaubten Einreise erwischt hatten, erhielt der 34-Jährige eine Festnahmenotiz im europäischem Fahndungssystem. Diese veranlasste die Beamten der Bundespolizeiinspektion Waidhaus die Handschellen klicken zu lassen und den Tunesier in sein Heimatland zurückzuschicken. Nach der Vorstellung beim zuständigen Haftrichter erfolgte die Einlieferung in die Abschiebehaftanstalt Hof. Beide Männer warten nun auf ihren Rückflug nach Bangladesch und Tunesien.

