LPI-NDH: Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Sonnenstein (ots) - Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam in das Sportlerheim am Ellernweg in Bischofferode ein. Auf der Suche nach Beute drangen der oder die Einbrecher im Inneren gewaltsam in mehrere Räume ein. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Unbekannten mehrere hundert Euro Bargeld. Am Vereinsheim entstand Sachschaden. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag und Montag, 11.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt ...

