LPI-NDH: Diebe auf Gelände eines Entsorgungsunternehmens

Artern (ots) - Diverse Baumaterialien und Computertechnik im Wert von mehreren hundert Euro erbeuteten Unbekannte am vergangenen Wochenende vom Firmengelände eines Bauunternehmens in der Querfurter Straße. Zwischen Freitag, 18.15 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, drangen der oder die Täter gewaltsam auf das Firmengelände und schließlich auch mit Gewalt in das Gebäude der Firma ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume auf der Suche nach Beutegut. Die Einbrecher ...

