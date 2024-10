Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Firma

Artern (ots)

Diverse Baumaterialien und Computertechnik im Wert von mehreren hundert Euro erbeuteten Unbekannte am vergangenen Wochenende vom Firmengelände eines Bauunternehmens in der Querfurter Straße. Zwischen Freitag, 18.15 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, drangen der oder die Täter gewaltsam auf das Firmengelände und schließlich auch mit Gewalt in das Gebäude der Firma ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume auf der Suche nach Beutegut. Die Einbrecher verursachten einen Sachschaden von etwa 400 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Tatortes bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0265755

