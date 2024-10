LPI-NDH: Kollision auf Bundesstraße

Mühlhausen (ots) - Ein ausgelöster Rauchmelder führte am Sonntagabend zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Hoyergasse. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt in die betroffene Wohnung. Wie sich dann jedoch herausstellte, hatte der Feuermelder fälschlicherweise ausgelöst. Ein Brand oder eine Rauchentwicklung lagen nicht vor. Rückfragen bitte an: ...

