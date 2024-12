POL-FR: POL-FR: Folgemeldung zu: Freiburg: Weltkriegsmunition in Industriegebiet aufgefunden - Sprengung geplant hier: kontrollierte Sprengung erfolgt

Freiburg (ots) - Zwei Tatverdächtige festgenommen hat die Polizei am frühen Montagmorgen, 02.12.2024, nach einem Einbruch in der Mühlenstraße in Gundelfingen. Ein Bewohner des betroffenen Hauses war gegen 1.20 Uhr durch Geräusche auf die Täter aufmerksam geworden. Diese waren nach derzeitigem Ermittlungsstand gewaltsam in einen Büroraum sowie eine Wohnung in dem ...

mehr