POL-PDWIL: Unerlaubte Entsorgung von Dämmwolle

Prüm (ots) - Bleialf: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer Am 26.05.2024, gegen 12:20 Uhr, verunfallte ein Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung in der Bahnhofstraße in Bleialf. Der 54 Jahre alte Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren der Rettungsdienst ...

mehr