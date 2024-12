POL-FR: Gundelfingen: Zwei Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch festgenommen

Freiburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 02./03.12.2024 haben Unbekannte in Murg, in der Straße Am Bahndamm, die Seitenscheibe eines Lkw eingeschlagen und mehrere Dinge entwendet. Der 69jährige Lkw-Fahrer parkte seinen Lkw über Nacht. Beim Zurückkehren am nächsten Morgen konnte er eine eingeschlagene Seitenscheibe feststellen. Aus dem Lkw wurden unter anderem mehrere Getränkeflaschen entwendet. Der ...

mehr