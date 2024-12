Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Buntmetalldiebstahl in Weida

Greiz (ots)

Weida. Am 02.12.2024 gegen 17:40 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass in sein leerstehendes Haus in der Brüderstraße in Weida eingebrochen und sämtliche Heizkörper und Kupferrohre daraus entwendet wurden. Der Gesamtschaden ist derzeit nicht bezifferbar. Die Tatzeit selbst beläuft sich auf den Zeitraum vom Juli 2024 bis gestern (02.12.2024). Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, welche auffällige Personen am betreffenden Haus bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Polizei in Greiz, mit der Bezugsnummer 0311670/2024 zu melden. (BF)

