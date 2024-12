LPI-G: Tiergehege erneut im Visier von Dieben

Gera (ots) - Gera: In der Zeit vom 29.11.2024 - 02.12.2024 machten sich unbekannte Täter an einem Mercedes-Sprinter zu schaffen, welcher in der Otto-von -Guericke-Straße abgestellt war. Die Diebe zapften dabei aus dem Tank des Fahrzeuges einige Liter Diesel ab. Die Geraer Polizei ermittelt dazu (Bezugsnummer 0311355/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

mehr