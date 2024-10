Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Landesstraße 108- über 15.000 Euro Schaden (25.10.2024)

Lauterbach (ots)

Am Freitag, gegen 16 Uhr, ist es auf der Landesstraße 108 zwischen Lauterbach Und Fohrenbühl zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden von über 15.000 Euro gekommen. Ein 60-jähriger Fahrer eines Wohnmobils fuhr hinter einem Kleinkraftrad in Richtung Fohrenbühl her und scherte auf die Gegenfahrbahn aus, um dieses zu überholen. Hierbei bemerkte er nicht, dass ein hinter ihm fahrender 26-jähriger VW Touran-Fahrer am Überholen war. Dieser wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei prallte er mit einem Verkehrszeichen und einem Briefkasten zusammen, bevor er einen Hang hinabrutschte und drohte umzukippen. Der 26-Jährige blieb unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr Lauterbach sicherte den VW ab. Aus diesem drang Dieselaus, der auch ins Erdreich gelangte. Nach einer Begutachtung durch das zuständige Wasserschutzamt waren jedoch keine weiteren Maßnahmen zu treffen.

