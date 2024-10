Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/ Lkr. Rottweil) Zusammenstoß zwischen Auto und Moped- ein leicht Verletzter (27.10.2024)

Oberndorf (ots)

Am Sonntag, gegen 16.30 Uhr, ist es auf der Landesstraße 424 zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzte worden ist. Ein 48-jähriger Fahrer eines VW Touran fuhr von einem Tankstellengelände auf die L 424 ein und kollidierte mit einem Moped eines 16-Jährigen, der auf der L 424 aus Richtung Altoberndorf unterwegs war und nach links auf das Tankstellengelände abbog. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der junge Mann leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Sachscahden am VW wird auf etwa 4.000 Euro und an der Simson auf ungefähr 600 Euro geschätzt.

