Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Aufmerksame Zeugin kann zur Ergreifung eines Diebes in Horneburg beitragen, Hyundai Tuscon in Buxtehude entwendet, Einbrecher in Apensener Budnikowsky-Filiale, Einbrüche in Buxtehude

Stade (ots)

1. Aufmerksame Zeugin kann zur Ergreifung eines Diebes in Horneburg beitragen

Am Samstag, den 13.07. hat eine aufmerksame Zeugin gegen kurz vor 17:30 h die Polizei darüber informiert, dass gerade am Horneburger Bahnhof ein Unbekannter versucht habe, einen E-Scooter zu entwenden. Dieser hatte bei Erkennen der Zeugin von der Tat abgelassen und zu Fuß die Flucht angetreten. Die Polizeibeamtin aus Hamburg hatte sich in ihrer Freizeit am dortigen Fahrradständer aufgehalten und die Tat beobachtet. Sie nahm sofort die Verfolgung des Täters auf und konnte so die eingesetzten Beamten mit dem aktuellen Standort versorgen. Diesen gelang es dann, den Dieb gegenüber vom Bahnhof im Grünen Weg zu stellen. Nach der Kontrolle und der Feststellung der Personalien erhielt der 32-jährige Mann aus der Gemeinde Rosengarten einen Platzverweis und wurde aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Dem aufmerksamen und umsichtigen Verhalten der Zeugin ist es zu verdanken, dass es zu keinem Diebstahl gekommen ist. Die Polizei wünscht sich mehr solche Zivilcourage von Passanten. Bei Erkennen einer möglichen Straftat sollte immer sofort der Notruf 110 gewählt und die Polizei informiert werden. Nur so können mutmaßliche Tatverdächtige schnell ermittelt werden.

2. Hyundai Tuscon in Buxtehude entwendet

In der vergangenen Nacht haben unbekannte Autodiebe in Buxtehude zugeschlagen. Zwischen 22:30 h und 06:20 h wurde im Ernst-Stackmann-Weg ein dort auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses geparkter Hyundai Tuscon geknackt und anschließend entwendet. Der graue Tuscon iX 35 hat das Kennzeichen STD-F 282E und stellt einen Wert von ca. 40.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Einbrecher in Apensener Budnikowsky-Filiale

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:10 h in Apensen in de Beckdorfer Straße an das Gebäude der dortigen Budnikowsky-Fililale gelangt und haben erst ein Metallgitter und dann ein Fenster aufgehebelt. Anschließend wurden von dem oder den Tätern das Büro durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter 04167-699240.

4. Einbrecher in Buxtehuder Reihenendhaus

Unbekannte sind zwischen Samstag, den 22.06., 12:00 h und Samstag, den 13.07., 11:00 h in Buxtehude in der Wismarer Straße auf das Grundstück eines dortigen Reihenendhauses gelangt und haben schließlich nach mehreren erfolglosen Hebelversuchen eine Fensterscheibe zerbrochen. Nach dem Öffnen des Fensters konnten der oder die Täter dann in das Haus einsteigen und dieses nach brauchbarem Diebesgut durchsuchen. Mit einem Mobiltelefon und mehreren hundert Euro Bargeld als Beute konnten sie anschließend offenbar unbemerkt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

5. Einbruch in Buxtehuder Apotheke

Unbekannte Einbrecher haben in der Zeit zwischen Samstag, den 13.07., 17:00 h und Sonntag, den 14.07., 16:45 h in Buxtehude in der Bahnhofstraße eine Haustür und anschließend eine Zugangstür zu einer dortigen Apotheke aufgebrochen und konnten so in die Geschäftsräume eindringen. Nachdem nahezu jeder der Räume durchsucht wurde, sind der oder die Täter anschließend unerkannt wieder geflüchtet. Was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden dürfte deshalb zunächst auf mehrere hundert Euro zu beziffern sein.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell