POL-PB: Stromkabel gestohlen

Paderborn/Salzkotten (ots) - (mb) Am Wochenende sind in Paderborn und Salzkotten Zigarettenautomaten geplündert worden. Ein Automat wurde regelrecht gesprengt. Am Dr.-Rörig-Damm in Paderborn meldete ein Zeuge am Samstagmittag einen beschädigten Automaten. Vermutlich wurde das Gerät über Nacht angegangen und aufgebrochen. Elektronikbauteile wurden herausgerissen. Die Täter stahlen Geld und Zigaretten. In Salzkotten ...

