POL-MA: Mannheim: Fahrzeug mit Graffiti besprüht - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - 14.000 Euro Sachschaden verursachte eine 22-jährige Audi-Fahrerin am Sonntagabend in der Mannheimer Innenstadt. Die 22-Jährige fuhr gegen 20:30 Uhr die Lortzingstraße in Richtung Mittelstraße entlang. Als diese nach rechts in die Mittelstraße einbog, kollidierte sie hierbei mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen Mercedes aufgeschoben, welcher wiederum auf ...

