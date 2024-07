Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Falsche Handwerker bestehlen Senioren in Stade und Buxtehude - Schmuck und Bargeld weg

Stade (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es zu zwei Vorfällen, bei denen falsche Handwerker Senioren in Stade und Buxtehude bestohlen haben.

Gegen 13:30 Uhr klingelte ein vermeintlicher Handwerker im Richeyweg in Stade bei einer 85-jährigen Frau. Unter dem Vorwand einer Baustelle in der Straße sollte die Wasserleitung in der Wohnung kontrolliert werden. So gelangte der falsche Handwerker in die Wohnung und hielt sich mit der Seniorin mehrere Minuten in der Küche auf, um dort eine mögliche Verfärbung aus dem Wasserhahn zu beobachten.

In dieser Zeit betrat ein Mittäter die Wohnung und entwendete Schmuck und eine geringe Menge Bargeld, was die Seniorin später erst bemerkte.

Den Handwerker beschrieb sie als:

- ca. 30-35 Jahre alt, knapp 180 cm groß, mit stämmiger Figur - kurze dunkle Haare nach hinten gekämmt, trug weiße Turnschuhe mit hellblauen Jeans und einen weißen Pullover

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Stade unter der Telefonnummer 04141-1020 entgegen.

Nur kurze Zeit später kam zu einer gleichgelagerten Tat in Buxtehude.

Gegen 14:45 Uhr haben sich zwei vermeintliche Handwerker als Mitarbeiter der Stadtwerke Buxtehude ausgegeben und gelangten so in die Wohnung eines Seniorenpaares in der Bechsteinstraße.

Während einer der falschen Handwerker die Senioren ablenkte, durchwühlte sein Mittäter einen Schrank. Dies bemerkte der 85-jährige Buxtehuder jedoch schnell, wonach dann beide Männer die Wohnung verließen. Später bemerkten die Senioren, dass Schmuck aus dem Schrank gestohlen wurde.

Die zwei Handwerker konnten beschrieben werden:

- ca. 40 Jahre alt, ca. 190 cm groß, schlanke Figur, dunkelblondes Haar mit dunkelblondem Schnauzbart - trug einen blauen Arbeitsanzug

- ca. 185 cm groß, schlank, - trug weißes Hemd mit schwarzer Hose und schwarzen Handschuhen

Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Buxtehude unter der Telefonnummer 04161-6470 entgegen.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Stade darauf hinweisen, dass Handwerker der Stadtwerke Buxtehude und Stade nur nach schriftlicher Terminankündigung Kontrollen oder Zählerwechsel durchführen. Wenn irgendwelche Handwerker dies ohne schriftliche Ankündigung machen wollen, sollte ihnen immer der Zutritt verwehrt und die Polizei verständigt werden.

