Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Horneburger von Unbekannten angepöbelt und geschlagen - Polizei sucht Zeugen, Unbekannte erbeuten zwei Jet-Skis in Buxtehude, Tageswohnungseinbrecher in Agathenburg

Stade (ots)

1. Horneburger von Unbekannten angepöbelt und geschlagen - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kurz vor Mitternacht ist es in Horneburg in der Stader Straße zu einer Körperverletzung auf offener Straße gekommen, für die die Polizei jetzt Zeugen sucht.

Ein 64-jähriger Horneburger war zu der Zeit in Höhe der dortigen "DRK-Fundgrube" zu Fuß unterwegs und wurde von zwei bisher unbekannten Jugendlichen angesprochen und nach Zigaretten gefragt.

Als er keine hatte, pöbelte einer der beiden Unbekannten rum und schlug dem Opfer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der 64-Jährige ging zu Boden, wehrte sich dann aber gegen weitere Angriffe.

Als er den Täter treten konnte, ließ dieser von ihm ab und beide Unbekannten flüchteten in die Dunkelheit. Der 64-Jährige wurde bei der Tat verletzt.

Die beiden Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

- Beide zwischen 18 und 22 Jahre alt - Beide 175 - 180 cm groß und schlank - Sprachen beide akzentfreies Deutsch - Waren zur Tatzeit mit dunklen Base-Caps, dunklen Hoodies und Jeans bekleidet

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Angaben zu den beiden Unbekannten machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Horneburger Polizeistation unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

2. Unbekannte erbeuten zwei Jet-Skis in Buxtehude

Bisher unbekannten Tätern ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 03:00 h und 06:00 h gelungen, in Buxtehude, in der Lüneburger Schanze ein Zaunelement aufzuschrauben und dann so auf das Gelände eines dortigen Unternehmens zu gelangen.

Hier haben die Täter dann zwei dort abgestellte Jet-Skis der Marke "Sea-Doo Watercraft RXP X-RS 2021" eines Kunden entwendet und anschließend abtransportiert.

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe mit einem entsprechenden Transportfahrzeug am Tatort gewesen sein müssten.

Der angerichtete Schaden wird auf über 40.000 Euro beziffert.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

3. Tageswohnungseinbrecher in Agathenburg

Am Freitag zwischen 14:30 h und 15:20 h sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Agathenburg in der Hauptstraße an ein dortiges Wohnhaus gelangt und haben ein Fenster entriegelt.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnräume konnte ein Smartphone sowie eine geringe Menge Bargeld erbeutet werden.

Mit dem Diebesgut gelang anschließend unbemerkt die Flucht.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell