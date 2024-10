Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf A81/ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall auf der Autobahn 81- ein leicht Verletzter und rund 20.000 Euro Gesamtschaden (26.10.2024)

Epfendorf A81 (ots)

Ein Leichtverletzter und insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der am Samstag, gegen 0.30 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil passiert ist. Ein 26-jähriger Fahrer eines VW Golf war auf der linken Fahrspur der A 81 in Richtung Singen unterwegs und kollidierte mit einem vor ihm fahrenden Peugeot 206 eines 58-Jährigen, der aus bislang nicht bekannten Gründen bremste. Der Peugeot krachte in der Folge in die rechtseitige und im weiteren Verlauf in die linksseitige Leitplanke bevor er zum Stehen kam. Der 58-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die beiden demolierten Autos, an denen jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden.

