POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Einbruch in Feinkostgeschäft- Zeugen gesucht (26./27.10.2024)

Konstanz-Altstadt (ots) - Dank eines Zeugen konnte der Diebstahl eines E-Bike frühen Samstagmorgen in der Zogelmannstraße verhindert werden. Zwei Männer machten sich gegen 4.30 Uhr mit einer Metallstange an einem Fahrradschloss, mit dem das E-Bike gesichert war, zu schaffen. Der Zeuge sprach die Täter an und meldete seine Beobachtungen der Polizei. Diese ...

