Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen-Horn/ Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hauptstraße - rund 11.000 Euro Blechschaden (27.10.2024)

Gaienhofen-Horn (ots)

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Hauptstraße ein Unfall ereignet. Eine 31-jährige Kia-Fahrerin parkte auf Höhe des Polizeipostens entgegen der Fahrtrichtung auf den dortigen Stellplätzen entlang der Straße und fuhr in die Hauptstraße ein. Hierbei prallte sie mit einem Opel Corsa einer 80-Jährigen zusammen, die auf der Hauptstraße in Richtung Gaienhofen unterwegs war. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt. Am Kia entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Blechschaden am Opel wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

