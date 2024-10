Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Scheffelstraße- Zeugen gesucht (27.10.2024)

Singen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung, die unbekannte Täter in der Scheffelstraße verursacht haben. Am Sonntagabend, kurz vor 23 Uhr, beschädigten die beiden Täter mutwillig eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts, so dass diese zu Bruch ging. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Eine Zeugin konnte die beiden Männer dabei beobachten und verständigte die Polizei. Die beiden Täter sollen im Alter von etwa 18 bis 19 Jahren alt sein und braune Haare haben. Sie trugen breite hellblaue Hosen. Einer war zudem mit einem schwarzen Oberteil und einer mit einem weißen Pullover bekleidet.

Personen, denen in der Scheffelstraße etwas Verdächtiges aufgefallen ist, oder die sonst sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

