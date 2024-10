Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Altstadt) Diebe versuchen Fahrrad zu stehlen- Hinweise erbeten (26.10.2024)

Konstanz-Altstadt (ots)

Dank eines Zeugen konnte der Diebstahl eines E-Bike frühen Samstagmorgen in der Zogelmannstraße verhindert werden. Zwei Männer machten sich gegen 4.30 Uhr mit einer Metallstange an einem Fahrradschloss, mit dem das E-Bike gesichert war, zu schaffen. Der Zeuge sprach die Täter an und meldete seine Beobachtungen der Polizei. Diese flüchteten daraufhin noch vor dem Eintreffen der Streifen in unbekannte Richtung. Bei diesen soll es sich um zwei Männer handeln, die etwa 25 Jahre alt sind, handeln. Beide waren dunkel gekleidet und sprachen Deutsch mit Akzent. Einer hatte eine Jacke mit einem Fellrand getragen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell