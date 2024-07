Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Diebstahl aus Betrieb

Borken (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Eschwiese;

Tatzeit: zwischen 10.07.2024, 22.00 Uhr, und 11.07.2024, 08.00 Uhr;

Bargeld erbeutet haben in der Nacht zum Donnerstag Unbekannte bei einem Einbruch in Borken-Weseke. Die Täter hatten sich auf dem Gelände eines Betriebs an der Straße Eschwiese an einer Tür zu schaffen gemacht und waren so in den Bereich einer Kasse gelangt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

