POL-KN: (VS-Mühlhausen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht nachträglich Zeugen zu einem Unfall mit verletztem E-Bike-Fahrer vom Sonntag, 20.10.2024

VS-Mühlhausen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten E-Bike-Fahrer, der sich bereits am Sonntag, 20.10., gegen 15.20 Uhr, auf dem zwischen Mühlhausen und Schwenningen gelegenen landwirtschaftlichen Weg "Alte Tuttlinger Straße" ereignet hat, sucht die Polizei nachträglich Zeugen. Zur genannten Zeit fuhr ein 66-jähriger Mann mit einem E-Bike von Mühlhausen kommend über die Richard-Müller-Straße und in der Folge über die "Alte Tuttlinger Straße" ortsauswärts, als ihm ein weißer SUV-Geländewagen entgegenkam, ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren oder anzuhalten. Aufgrund des schmalen Weges war ein gegenseitiges Vorbeikommen nicht möglich, weshalb der E-Bike-Fahrer ausweichen musste. Hierbei stürzte der Biker und zog sich eine offene Fraktur am linken Handgelenk sowie Prellungen und Schürfwunden zu. Zwar reduzierte der SUV-Fahrer daraufhin seine Geschwindigkeit, fuhr dann aber ohne anzuhalten in Richtung Mühlhausen weiter. Verständigte Familienangehörige holten den verletzten Radfahrer an der Unfallstelle ab und brachten diesen nach Hause, wo der Mann zunächst durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt und anschließend in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht wurde. Der Radfahrer brachte den Unfall erst nach dem Krankenhausaufenthalt bei der Polizei zur Anzeige. Zu dem weißen SUV konnte der 66-Jährige keine näheren Angaben machen. Dieser soll von einer männlichen Person gefahren worden sein. Nun bittet die Polizei nachträglich um Hinweise. Personen, die Angaben zu dem geschilderten Unfall oder zu dem weißen SUV machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

