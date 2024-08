LPI-SHL: Container besprüht

Suhl (ots) - Etwa 200 Euro Sachschaden entstanden am Mittwoch in der Zeit von 19:05 Uhr bis 19:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Würzburger Straße in Suhl. Den Spuren nach belud ein Unbekannter sein Fahrzeug und stieß dabei mit dem Einkaufswagen gegen einen geparkten Opel. Ohne sich um den Schaden im Bereich der linken Seite der hinteren Stoßstange zu kümmern, setzte sich der Unbekannte in ...

