Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Porzellanfiguren beschädigt

Themar (ots)

Ein bislang unbekannter Mann machte sich am späten Donnerstagabend gegen 22:50 Uhr an mehreren Porzellanfiguren, die in einem Garten eines Hauses in der Meininger Straße in Themar aufgestellt waren, zu schaffen. Erst stellte er einige der Figuren um und anschließend beschädigte er eine Ziege und eine Gans aus Porzellan. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Als die Eigentümer den unbekannten und stark alkoholisierten Täter ansprachen flüchtete dieser. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann in kurzer Hose und Muskelshirt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0197208/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell