LPI-SHL: Kunstrasenballen brannten

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter warf am Donnerstag (01.08.2024) gegen 00:50 Uhr ein Umleitungsschild, welches im Bereich der Gothaer Straße in Suhl aufgestellt war, in die Lauter. Das Schild verklemmte sich zwischen Steinen im Fluss und konnte erst am Tag geborgen werden. Der Täter flüchtete unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0197222/2024 beim ...

mehr