LPI-G: Schmierereien in Greiz

Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. Am 29.11.2024 zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr wurde ein Bagger, welcher in Endschütz abgestellt war beschädigt. Der oder die unbekannten Täter zerstörten dabei die Windschutzscheibe und einen Scheinwerfer des Baggers. Der Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung (Bezugsnummer 0311036/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

