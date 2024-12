Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Ausweichmanöver verhindert Frontalkollision - Unbekannter Überholer gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.12.2024, gegen 16:40 Uhr, hat auf der L 163 bei Dettighofen Baltersweil, das Ausweichmanöver einer Pkw-Lenkerin eine Frontalkollission mit einem Überholenden verhindert. Ein noch unbekannter Autofahrer befuhr in einer kleineren Kolonne hinter einem Lkw die 163 im Bereich des Baltersweiler Waldes in Richtung Dettighofen. Im Kurvenbereich schert der Unbekannte zum Überholen des Lkw nach links auf die Gegenfahrbahn aus, auf welcher ihm eine 45jährige Pkw-Lenkerin entgegenkommt. Die Pkw-Lenkerin weicht nach rechts in den Grünstreifen aus, um eine Frontalkollision zu verhindern und überfährt einen Leitpfosten. Der Unbekannte fährt weiter in Richtung Jestetten. Der Sachschaden am Pkw der 45-jährigen beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf etwa 3000 Euro. Die Polizei bittet den besagten Lkw-Fahrer und Fahrzeuglenker aus der Kolonne hinter dem Lkw, sich mit dem Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen, 07751 8963-0, in Verbindung zu setzen.

