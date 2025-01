Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Handyladen gesucht

Rudolstadt (ots)

Wiederholt drangen Unbekannte mit brachialer Gewalt in einen Rudolstädter Handyladen ein und stahlen mehrere Mobiltelefone- bereits am 19.12.24 kam es zu einem ähnlichen Vorfall.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es am heutigen Dienstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, durch mehrere Unbekannte zum gewaltsamen Eindringen in den Shop in der Marktstraße/ Kleine Badergasse. Mit einem Gullydeckel wurden mehrere Scheiben des Geschäfts eingeworfen und anschließend Handys und Tablets im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Zeugenaussagen zufolge könnte es sich bei den Tätern um Jugendliche gehandelt haben, die anschließend in Richtung Ludwigstraße/ Kleine Badergasse flüchteten. Es fand eine Spurensuche und -sicherung statt. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, wenden sich mit Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0004574 an die KPI Rudolstadt.

