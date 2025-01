Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: elfjähriger Junge bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (21.01.2025) ereignete sich gegen 17.00 Uhr in der Hauptstraße in Weil im Schönbuch ein Unfall, bei dem ein elfjähriger Junge verletzt wurde. Das Kind ging zu Fuß den Gehweg zwischen der Jäger- und der Seitenbachstraße entlang, als ein bislang unbekannter PKW-Lenker rückwärts von einem Grundstück auf die Straße fuhr. Vermutlich übersah der Unbekannte den Jungen und kollidierte mit ihm, so dass der Fußgänger stürzte. Der PKW-Lenker, der vermutlich einen weißen, sportlichen und modernen Audi lenkte, fuhr hierauf kurzerhand davon. Der Elfjährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

