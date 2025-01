Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: aggressiver Ladendieb greift Detektiv an - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit einem aggressiven Ladendieb bekam es ein 27-jähriger Ladendetektiv am vergangenen Mittwochabend (22.01.2025) in einem Supermarkt in der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim-Bissingen zu tun. Der 27-Jährige konnte gegen 18:15 Uhr beobachten, wie ein 45-jähriger Mann Lebensmittel im Wert von rund 20 Euro in seinen Rucksack steckte und an der Kasse lediglich einen anderen Artikel bezahlte. Als der Detektiv den Dieb nach der Kasse stellte und ihn am Verlassen des Geschäfts hindern wollte, packte der 45-Jährige den 27-Jährigen am Kragen, stieß ihm mehrfach mit den Fäusten gegen den Oberkörper und drängte ihn auf diese Weise auf den Parkplatz des Supermarkts. Als der 45-Jährige registrierte, dass die Polizei verständigt wurde, ließ er von seinem Opfer ab und blieb bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung vor Ort. Der gesamte Ablauf der Tat muss sowohl im Supermarkt, als auch auf dem Parkplatz davor von mehreren Personen beobachtet worden sein. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

