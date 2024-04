Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseaufruf - widersprüchliche Angaben zu Unfallursache

Weimar (ots)

Am Donnerstag, kurz nach 09:00 Uhr, befuhren zwei Verkehrsteilnehmer die Jenaer Straße in Fahrtrichtung Bodelschwinghstraße. Ein 75jähriger VW-Fahrer nutzte an der Kreuzung zur Tiefurter Allee die Geradeausspur, während ein 58jähriger Mercedesfahrer die Linksabbiegespur befuhr. Im Rückstau an der roten Ampel musste mindestens einer der beiden verkehrsbedingt anhalten, wobei es beim Aneinander vorbeifahren zur seitlichen Kollision kam. Beide behaupteten bereits an der Ampel gehalten zu haben und der jeweils andere hätte den Zusammenstoß verursacht. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfall machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

