POL-LB: Sindelfingen: Jugendliche schlagen auf Handwerker ein - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Mit einem aggressiven Ladendieb bekam es ein 27-jähriger Ladendetektiv am vergangenen Mittwochabend (22.01.2025) in einem Supermarkt in der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim-Bissingen zu tun. Der 27-Jährige konnte gegen 18:15 Uhr beobachten, wie ein 45-jähriger Mann Lebensmittel im Wert von rund 20 Euro in seinen Rucksack steckte und an der Kasse ...

mehr