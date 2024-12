POL-HK: Soltau: Fahrrad sucht Eigentümer (Foto)

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.12.2024 Nr. 1 09.12.2024 / Brand eines Einfamilienhauses Soltau: Am Montagabend, gegen 19.00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Hauses am Georges-Goffart-Weg. Das Feuer griff von einem in Vollbrand stehenden Nebengebäude auf Teile des Hauptgebäudes - eine Einliegerwohnung - über, wobei der Dachstuhl und das Erdgeschoss ...

