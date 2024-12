Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Pkw durchbricht Zaun 2. Schneverdingen, zwei Einbrüche 3. Buchholz/Aller, Trunkenheitsfahrt

Heidekreis (ots)

1. Soltau, Pkw durchbricht Zaun:

Am Freitagabend gegen 21.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Celler Straße. Ein 21-jähriger Soltauer fuhr mit seinem Pkw in Rtg. Soltau und kam im Bereich Weiher nach rechts von der Fahrbahn ab, querte Grünstreifen und Radweg, durchbrach die dortige Grundstückseinfriedung, beschädigte einen Stromkasten sowie einige auf dem Grundstück befindliche Dinge, wie dort stehende Mülltonnen, und beendete seinen Ausflug durch die Kollision mit einem Baum. Hier entstand nicht nur geringer Sachschaden. Der alleinbeteiligte Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Ursächlich für die wohl ungewollt eingeschlagene Route dürfte die beim Fahrer festgestellte Beeinflussung durch Alkohol und THC gewesen sein. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die weitere Verkehrsteilnahme wird nicht mehr möglich sein, da der Pkw einen Totalschaden erlitten hat und der Führerschein des Fahrers sichergestellt wurde.

2. Schneverdingen, zwei Einbrüche:

Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 23.00 Uhr, vermutlich aber bereits nur bis 18.00 Uhr, zu zwei Einbrüchen in ein Mehrfamilienhaus in der Flurstraße. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch Aufhebeln von Türen Zutritt zu den Wohnräumen, durchsuchte diese und entfernte sich unerkannt. Täterhinweise oder die Mitteilung von verdächtigen Beobachtungen werden an die Polizei Schneverdingen, Tel.: 05193-982500, erbeten.

3. Buchholz/Aller, Trunkenheitsfahrt:

Eine Streifenwagenbesatzung des PK Walsrode kontrollierte in den frühen Morgenstunden des 07.12.2024, gegen 03:00 Uhr, in Buchholz/Aller eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Osterholz, nachdem diese ihren PKW zuvor in Schlangenlinien geführt hatte. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich der Grund für die unsichere Fahrweise heraus - ein Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 2,34 Promille. In der Folge wurde der jungen Frau eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

4. Bad Fallingbostel, Versuchter Einbruch in Gaststätte:

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend versuchten unbekannte Täter in ein neueröffnetes Restaurant am Kirchplatz in Bad Fallingbostel einzubrechen. Ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht, aber eine Tür wurde beschädigt. Hinweise werden bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/972115 erbeten.

