Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Verkehrsunfallflucht - Transporter gesucht!; Neuenkirchen: Ohne Führerschein verunfallt

Heidekreis (ots)

06.12.2024 / Verkehrsunfallflucht - Transporter gesucht!

Schneverdingen: Bereits am Sonntag (01.12.2024) kam es in der Oststraße in Schneverdingen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der der linke Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Autos beschädigt wurde. Ein Zeuge beobachtete dabei, wie ein weißer Transporter das beschädigte Auto touchierte, kurz langsamer wurde und dann mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Der weiße Transporter soll laut Zeugenangaben seitlich mit dem roten Schriftzug "Flexo" bedruckt gewesen sein. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

06.12.2024 / Ohne Führerschein verunfallt

Neuenkirchen: Ein 20-jähriger Autofahrer kollidierte aus Unachtsamkeit am Donnerstag mit einem Findling, der sich neben der Fahrbahn in der Lindenstraße befand. Dabei wurde sein 33-jähriger Beifahrer leicht am Kopf verletzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht die nötige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell