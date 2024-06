Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streits am Straßenrand und vor dem Gerichtsgebäude/ Graffiti

Altena (ots)

Am Mittwochabend kam es auf der Dahler Straße zu einem Streit zwischen zwei Fahrrad- und einem Autofahrer. Ein Mann (23) und eine Frau (25) fuhren auf Fahrrädern in Richtung Stadtmitte. Sie ließen ihren Hund neben sich über die Straße laufen. Wie sie später der Polizei berichteten, habe sie ein Pkw-Fahrer durch seine offene Seitenscheibe angeschrien und sie der Tierquälerei bezichtigt. Der Fahrer sei ausgestiegen, habe sich ihnen in den Weg gestellt und den 23-Jährigen fest am Arm gezogen. Nach dem Streit fuhren die beiden zur Polizeiwache und erstatteten Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Ein 24-jähriger Mann hat am Mittwochabend das Pegelhäuschen an der Lindenstraße mit Graffiti besprüht. Als die Polizei eintraf, verwies er auf die schon vorhandenen, älteren Sprühereien. Er habe gedacht, es sei erlaubt. Die Polizei kassierte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro und schrieb eine Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Nach einem Gerichtstermin erstattete eine 42-jährige Frau am Mittwochmorgen bei der Polizei eine Anzeige gegen eine andere an dem Gerichtsverfahren beteiligte Frau. Die 45-Jährige habe ihr an den Arm gefasst, sie weggeschubst, sie bedroht, ihr das Handy aus der Hand geschlagen und darauf getreten. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung, Körperverletzung und Sachbeschädigung. (cris)

