POL-HK: Neuenkirchen: Betrügerische Spendensammler in Neuenkirchen

Betrügerische Spendensammler in Neuenkirchen

05.12.2024 / Betrügerische Spendensammler in Neuenkirchen

Neuenkirchen: Die Polizei sucht mögliche Geschädigte sowie Zeugen zu drei Betrügern, die sich bereits am 27.11.2024 (Mittwoch) gegen 14:00 Uhr auf dem EDEKA-Parkplatz in der Visselhöveder Straße in Neuenkirchen aufgehalten haben. Die drei männlichen Personen gaben sich dabei als taubstumme Spendensammler aus und versuchten auf diese Weise von Passanten Geld zu erlangen. Im späteren Verlauf fielen die Männer auch im Landkreis Rotenburg auf. Geschädigte/Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuenkirchen unter 05195-933970 zu melden.

In diesem Kontext verweist die Polizeiinspektion Heidekreis auf die Pressemitteilung vom 20.11.2024 (Warnung vor betrügerischen Spendensammlern, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5913207).

