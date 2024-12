Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Essel: Einbrecher in Essel; Walsrode: Unter Drogeneinfluss; Häuslingen: Auf parkendes Auto aufgefahren; Soltau: Verletzte nach Unfall

Heidekreis (ots)

02.12.2024 / Einbrecher in Essel

Essel: In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Eschenweg zu gelangen. Dabei konnten die Täter jedoch nicht die beiden Haustüren öffnen. Anwohner meldeten zudem vier dunkel gekleidete Personen, die sich gegen 01:40 Uhr zumindest auf einem weiteren Grundstück im Eschenweg aufgehalten haben. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

02.12.2024 / Unter Drogeneinfluss

Walsrode: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Montagmorgen einen 41-jährigen Autofahrer. Dabei stellte schließlich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Metamphetamin, Amphetamin und THC stand. Ein entsprechender Urintest reagierte auf diese Stoffe positiv, deren Konsum der 41-Jährige einräumte. Neben einer Blutprobe, musste er auch seinen Fahrzeugschlüssel abgeben.

02.12.2024 / Auf parkendes Auto aufgefahren

Häuslingen: Eine 17-Jährige fuhr am Montagmorgen mit ihrem Leichtkraftrad frontal auf ein am Fahrbahnrand parkendes Auto auf, als sie durch die Hauptstraße in Häuslingen fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Jugendliche leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

02.12.2024 / Verletzte nach Unfall

Soltau: Am frühen Montagabend kam es in Bassel zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 79-jähriger Autofahrer übersah beim Linksabbiegen ein vorfahrtberechtigtes Auto, das durch eine 29-jährige Frau aus Wietzendorf gelenkt wurde. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell