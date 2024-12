Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Versuchter Einbruch

Heidekreis (ots)

01.12.2024 / Versuchter Einbruch

Soltau: Am Sonntagabend versuchte ein Unbekannter gegen 22:50 Uhr in ein Einfamilienhaus An der Weide zu gelangen, indem er die Außenjalousie der Terrassentür hochschob. Durch den entstandenen Lärm wurden die Geschädigten auf den Einbruchsversuch aufmerksam und machten sich sofort bemerkbar. Der Täter flüchtete und konnte durch die alarmierten Polizeikräfte nicht mehr angetroffen werden. Hinweise zur Tat oder dem flüchtigen Täter nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell