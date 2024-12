Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Traufbleche entwendet; Schneverdingen: Verkehrsunfall - Geschädigter gesucht!

Heidekreis (ots)

04.12.2024 / Traufbleche entwendet

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Traufbleche eines Spielplatzunterstandes im Schulweg. Die Halterungen dieser Kupferteile wurden durch die Täter zuvor aufgebogen. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

03.12.2024 / Verkehrsunfall - Geschädigter gesucht!

Schneverdingen: Die Polizei in Schneverdingen sucht den Besitzer eines weißen Kleinwagens, der am Dienstag (03.12.2024) gegen 10:35 Uhr in der Oststraße, gegenüber der dortigen Zahnarztpraxis, stand. Eine 59-jährige Frau touchierte den Kleinwagen beim Vorbeifahren, der nun vermutlich einen Schaden am linken Außenspiegel vorweisen müsste. Hinweise zum Geschädigten nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

