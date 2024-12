Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: In Einfamilienhaus eingebrochen; Munster: Betrunkener Radfahrer; Walsrode: Situation eskaliert; Schneverdingen: Kontrolle; Walsrode: Einbrüche; Schneverdingen: Bei Unfall schwerverletzt

Heidekreis (ots)

04.12.2024 / In Einfamilienhaus eingebrochen

Rethem: Unbekannte stiegen zwischen Dienstagnachmittag und Dienstagnacht, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 02:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Pommernweg ein. Hierfür hebelten die Täter eine Terrassentür auf. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

04.12.2024 / Betrunkener Radfahrer

Munster: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis einen 54-jährigen Radfahrer. Der Mann fuhr zuvor auf seinem unbeleuchteten Fahrrad Schlangenlinien. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Bei der anschließenden Blutprobenentnahme bedrohte und beleidigte der Betrunkene den durchführenden Arzt. Dem Mann erwarten nun zwei Strafverfahren.

03.12.2024 / Situation eskaliert

Walsrode: Am Dienstagmittag kam es in einem Bürogebäude in der Schmersahlstraße zu einer Auseinandersetzung, bei der drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 41-jähriger Mann hielt sich trotz bestehendem Hausverbot in den Räumlichkeiten auf. Nachdem er durch Mitarbeiter gebeten wurde, das Gebäude zu verlassen, eskalierte die Situation. Zunächst schlug der Mann auf seine 66-jährige Mutter ein, die ihn begleitete. Im weiteren Verlauf setzte der 41-Jährige ein Tierabwehrspray ein, wodurch ein 52-jähriger Mitarbeiter und eine 59-jährige Mitarbeiterin leicht verletzt wurden. Auch gegenüber den alarmierten Einsatzkräften der Polizei zeigte sich der offensichtlich alkoholisierte Mann renitent. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde, begab sich der Mann freiwillig in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren, u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, eingeleitet.

03.12.2024 / Stationäre Kontrolle

Schneverdingen: Rund ein Dutzend Einsatzkräfte der Polizei führten am Dienstag eine fünfstündige Kontrollaktion an der L 171 (Parkplatz Höpen) durch. Dabei überprüften die Kontrollkräfte mehr als 60 Fahrzeuge sowie 80 Personen und stellten etliche Ordnungswidrigkeiten fest.

03.12.2024 / Einbrüche in Walsrode

Walsrode: Unbekannte drangen am Dienstag, in der Zeit von 14:25 Uhr bis 18:25 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Eichenstraße ein. Die Täter nutzten dafür den Wintergarten als Einstieg, nachdem sie die dortige Terrassentür gewaltsam öffneten. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Einbrecher zwei hochwertige Alkoholflaschen mit. Im etwa demselben Tatzeitraum (14:30 Uhr bis 20:00 Uhr) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Geibelstraße ein. Auch hier gelangten sie über die Terrassentür ins Gebäude, durchwühlten sämtliche Zimmer und entwendeten schließlich einen Tresor. Der Zentrale Kriminaldienst in Soltau nimmt Hinweise zu den Taten sowie zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen unter 05191-93800 entgegen.

03.12.2024 / Bei Unfall schwerverletzt

Schneverdingen: Ein 56-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstagabend die Behringer Straße von Ehrhorn in Richtung B 3, als er nach eigenen Angaben einem Reh ausweichen musste. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der 56-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

