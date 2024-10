POL-ME: Versuchte Autodiebstähle: Polizei bittet um Hinweise - Erkrath - 2410094

Polizei Mettmann

In der Zeit von Freitag, 18. Oktober 2024, und Dienstag, 22. Oktober 2024, kam es in Erkrath-Hochdahl zu drei versuchten Autodiebstählen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Die Fahrerin eines roten Mitsubishi Lancer parkte ihr Auto am Samstag, 19. Oktober 2024, gegen 11 Uhr an der Professor-Sudhoff-Straße in Höhe der Hausnummer 6 am Straßenrand. Als sie am Dienstag, 22. Oktober 2024, gegen 9:45 Uhr zurückkam, stellte sie eine zerbrochene Scheibe fest. Unbekannte Täterinnen oder Täter versuchten, nachdem sie in das Auto eingedrungen waren, erfolglos dieses zu entwenden.

Der Fahrer eines schwarzen Lexus NX 200t stellte sein Fahrzeug am Dienstag, 22. Oktober 2024, gegen 3 Uhr am Falkenberger Weg in Höhe der Hausnummer 38 ab. Als er gegen 13:30 Uhr zurückkam, bemerkte er, dass eine Scheibe eingeschlagen worden war. Auch dieses Fahrzeug wurde versucht zu stehlen.

In der Zeit zwischen Freitag, 18. Oktober 2024, gegen 18:30 Uhr, und Dienstag, 22. Oktober 2024, gegen 10:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täterinnen oder Täter auf unbekannte Weise Zugang zu einem weißen Fiat Panda. Dieser stand in einer Parkbucht an der Sandheider Straße in Höhe der Hausnummer 3. Auch hier versuchten bislang unbekannte Personen, erfolglos das Auto zu entwenden.

Es wurden Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet, die sich auch damit beschäftigen, in welchem Zusammenhang die Taten stehen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Erkrath unter 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

