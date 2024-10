POL-ME: Komm ins Team 110: Infostand bei Berufsmesse der Arbeitsagentur - Mettmann - 2410092

Polizei Mettmann

Komm ins Team 110: Infostand bei Berufsmesse der Arbeitsagentur - Mettmann

Mettmann (ots)

Am Donnerstag, 24. Oktober 2024, laden die Agentur für Arbeit Mettmann und das jobcenter ME-aktiv zur Messe "Ausbildung und Studium im öffentlichen Dienst" ins Berufsinformationszentrum (BiZ) Mettmann ein. Unsere Einstellungsberaterinnen sind dabei und beantworten alle Fragen zum Start bei der Polizei.

Wie wird man Polizistin oder Polizist? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Und was erwartet einen während des dualen Studiengangs oder zweijährigen Bildungsgangs "Next Level"? Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann und Regierungsbeschäftigte Jennifer Sá Galante Baasch beantworten alle Fragen von 12 bis 16 Uhr persönlich an ihrem Infostand im "BiZ Mettmann", Marie-Curie-Straße 1 bis 5, 40822 Mettmann.

Next Level: Fachoberschule Polizei

Seit 2022 gibt es die Möglichkeit, im Rahmen des zweijährigen Bildungsgangs "Next Level" mit mittlerer Reife die Fachhochschulreife zu erwerben. Gleichzeitig sichern sich die Schülerinnen und Schüler eine vorbehaltliche Einstellungszusage für die Polizei NRW und damit für das anschließende Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, sofern man den Abschluss erfolgreich absolviert und die beamtenrechtlichen Voraussetzungen weiterhin erfüllt.

Es besteht auch die Möglichkeit, nach einem Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung und einer danach mindestens dreijährigen Tätigkeit im gelernten Beruf, ein Studium bei der Polizei aufzunehmen. Die Chancen auf einen Studienplatz bei der Polizei NRW sind, angesichts der weiterhin hohen Einstellungszahlen, für jede Bewerberin und jeden Bewerber sehr gut.

Der Eintritt zur Messe im BiZ Mettmann ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können sich auch unabhängig von Berufsmessen jederzeit unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de oder 02104 982-2222 mit ihren Fragen melden.

