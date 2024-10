Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Unbekannter gibt sich bei Anruf als Kriminalpolizist aus - Polizei rät zu besonderer Vorsicht und Wachsamkeit! (15.10.2024)

Dunningen (ots)

Mit immer perfideren Geschichten versuchen Betrüger ihre Opfer um Geld und Wertsachen zu bringen. Am Dienstagvormittag erhielt eine Frau einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der ihr weismachte, dass die Polizei mit ihrer Hilfe Betrügern das Handwerk legen könnte. Hierzu sollte die Seniorin einen vierstelligen Bargeldbetrag in ein Kuvert legen und dieses per Einschreiben an eine Adresse verschicken. Laut dem vermeintlichen Anrufer von der Kriminalpolizei würden die Betrüger versuchen, den Briefkasten zu öffnen, wo sie dann von der Kriminalpolizei gestellt werden würden. Im guten Glauben, dass alles seine Richtigkeit habe und sie helfen könne, war die Frau drauf und ran den Anweisungen des Anrufers zu folgen. Nur durch das zufällige Bekanntwerden des Vorfalls bei der Familie flog der Betrug auf und es konnte ein Schaden von der Seniorin abgewandt werden.

Die Polizei weist nochmals eindringlich darauf hin:

Sollte Sie einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten bekommen,der von Ihnen die Übergabe Geld oder Wettsachen fordert, legen Sie auf und rufen über die Ihnen bekannte Nummer bei Ihrem örtlichen Polizeirevier an - Am besten notieren Sie sich die Erreichbarkeit der Polizei vorab in der Nähe Ihres Telefons!

Denken Sie immer daran: weder Polizei, noch Banken, Sparkassen oder andere Behörden schicken Ihnen "Sicherheitsmitarbeiter", "Geldwechsler", "Falschgeld-Prüfer" oder Personen zur "Abholung von EC- oder Kreditkarten" oder anderer Wertsachen ins Haus. Auch werden sie Sie nicht am Telefon zur Mithilfe bei Ermittlungen bitten! Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen und beim Erhalt derartiger Anrufe umgehend die Polizei!

Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese und andere Betrugsmaschen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell