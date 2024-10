Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fußgängerin und Radfahrer bei Unfall in der Unterführung Sternenplatz verletzt (15.10.2024)

Konstanz (ots)

In der Unterführung des Sternenplatzes hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem sich eine Fußgängerin und ein Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen haben. Eine 46 Jahre alte Fußgängerin lief auf dem Gehweg von der Theodor-Heuss-Straße herkommend durch die Unterführung in Richtung Sternenplatz. Weil zwei Radfahrer auf dem Fußweg unter der Brücke vor dem Regen Schutz suchten und dort standen, wich die Frau auf den daneben befindlichen Radweg aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 23-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg von der Mainaustraße herkommend in Richtung Sternenplatz fuhr. Dieser fuhr hierbei über einen Fuß der 46-Jährigen und stürzte in der Folge. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Fußgängerin zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Der 23-Jährige bergab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell