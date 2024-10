POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unbekannte verursachen einen wirtschaftlichen Totalschaden an einem geparkten Auto- Zeugenhinweise erbeten (14./15.10.2024)

Dauchingen (ots) - Die Riesenburgstraße ist Ort einer Unfallflucht geworden, die ein betrunkener Toyota-Fahrer begangen hat. Zuerst stieß der 31-Jährige mit einem am Fahrbahnrand geparkten Hyundai zusammen und verursachte so 6.000 Euro Schaden. Anschließend fuhr er unerlaubter Weise von der Unfallstelle davon. An seinem eigenen Auto entstand ein Schaden in Höhe ...

